Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές του Οχάιο, μετά από πληροφορίες για νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς σε συγκρότημα διαμερισμάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Κολόμπους, πρόκειται για άνδρα δράστη ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ μέσα από το διαμέρισμά του. Το τοπικό WBNS-10TV αναφέρει συγκεκριμένα πως ο άνδρας έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του και πυροβολεί κατά των αστυνομικών. Άγνωστο παραμένει αν και πόσοι άνθρωποι βρίσκονται μαζί του, εντός σπιτιού.

Ισχυρές δυνάμεις έχουν σπεύσει σε περιοχή όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί ενώ επί τόπου βρίσκονται και μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων, αλλά και διαπραγματευτές.

Δύο σχολεία στην περιοχή έχουν εκκενωθεί ενώ και οι κάτοικοι της περιοχής εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η αστυνομία κάνει έκκληση στους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή.

2ND UPDATE 12/16/19 3:20pm:



CPD’s Assault Unit responding.



Evacuations are occurring at nearby homes. @COTABus assisting.



Suspect remains inside home.



Hostage negotiators working for a peaceful surrender.



Unclear how many people are inside home. https://t.co/xV883tXL3U pic.twitter.com/S13IwLaoIR