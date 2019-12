Ένα 12χρονο αγόρι στην Αυστραλία κατάφερε να σωθεί από την πυρκαγιά, που μαίνεται στο δυτικό τμήμα της χώρας, οδηγώντας το αγροτικό του αδερφού του μαζί με τον σκύλο του.

Ο Luke Sturrock ήταν μόνος στο σπίτι όταν η μεγάλη φωτιά άρχισε να απειλεί την πόλη Mogumber, νότια του Περθ, την Κυριακή. Ο πατέρας του, Ivan και ο μεγαλύτερος αδερφός του ήταν εκτός σπιτιού, βοηθώντας στην κατάσβεση αλλά πριν φύγουν του είπαν να πάει σε μια πορτοκαλιά περίπου 4 χιλιόμετρα μακριά, αν έβλεπε πως η πυρκαγιά πλησίαζε πολύ.

Όταν οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά, ο 12χρονος άρπαξε τον σκύλο του και έφυγε οδηγώντας το αγροτικό αυτοκίνητο του αδερφού του. Περίπου μια ώρα αργότερα, τον συνάντησαν πυροσβέστες και του ζήτησαν να σταματήσει.

«Κλασικό παιδί αγροτών, φέρθηκε πολύ έξυπνα. Το πρόβλημα ήταν πως απλώς δεν ήξερε ακριβώς πού να πάει και ήταν δύσκολο με όλο αυτόν τον καπνό», είπε ο πυροσβέστης Craig Spencer. «Οπότε νομίζω πως πανικοβλήθηκε λιγάκι και όταν τον βρήκαμε τον σταματήσαμε στην άκρη του δρόμου», πρόσθεσε.

With the Help of DFES, Dalwallinu Officer S/C SMITH saved this 12 year old who was driving across paddocks to escape the fire 🔥 in Mogumber. He has been reunited with family and is safe and well #fb pic.twitter.com/zyrYCFgwSM