O Χάρβεϊ Γουάινστιν υποστήριξε ότι νιώθει «ξεχασμένος» και πως οι «πρωτοποριακές» δουλειές του με σκηνοθέτιδες και ταινίες που αφορούσαν γυναίκες εκθεμελιώθηκε από τις κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Ο 67χρονος παραγωγός, που κάποτε υπήρξε ένας από τους πλέον ισχυρούς άνδρες του Χόλιγουντ, κατηγορείται για βιασμούς και σεξουαλική παρενόχληση από δεκάδες γυναίκες. Λίγο πριν από τη δίκη του για βιασμούς, ο Χάρβεϊ Γουάινστιν παραχώρησε συνέντευξη στη New York Post. Ο Γουάινστιν μίλησε ενώ αναρρώνει από χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, και υποστήριξε πως δίνει τη συνέντευξη για να αποδείξει ότι όσα έχει πει για την κατάσταση της υγείας του δεν είναι υπερβολές.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Χάρβεϊ Γουάινστιν εμφανίστηκε σε δικαστήριο με τη βοήθεια ενός περιπατητήρα «πι». Η New York Post ανέφερε ότι ο Γουάινστιν έδειξε μικρή μεταμέλεια γι αυτά που κατηγορείται. «Νιώθω ξεχασμένος», ανέφερε. «Έκανα περισσότερες ταινίες που σκηνοθετήθηκαν από γυναίκες και ταινίες για γυναίκες από κάθε άλλο παραγωγό, και μιλάω για 30 χρόνια πριν. Δεν μιλάω για τώρα που είναι της μόδας. Το έκανα πρώτος. Ήμουν πρωτοπόρος», ανέφερε. «Όλα ξεριζώθηκαν από αυτό που συνέβη. Η δουλειά μου ξεχάστηκε».

Ακόμα, ο Γουάινστιν ανέφερε ότι εξασφάλισε στην Γκουίνεθ Πάλτροου συμφωνία 10 εκατομμυρίων το 2003 για την ταινία "View from the Top". Η πληρωμή αυτή την έκανε την πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα ηθοποιό σε ανεξάρτητη ταινία. Η Πάλτροου τον έχει κατηγορήσει για παρενόχληση. Παράλληλα ανέφερε ότι η εταιρεία παραγωγής του προήγαγε κοινωνικά θέματα με την αγορά των δικαιωμάτων διανομής του ντοκιμαντέρ "Paris is Burning" και του "Transamerica".

«Θέλω αυτή η πόλη να αναγνωρίσει ποιος ήμουν αντί για το τι έγινα», είπε ο Γουάινστιν στη New York Post. Ο δικηγόρος τριών εκ των γυναικών υποστήριξε πως δεν μπορεί να νιώσει λύπη για τον πάλαι ποτέ ισχυρό κινηματογραφικό παραγωγό «ο οποίος από μια σουίτα ιδιωτικού νοσοκομείου ζητάει από τους Νεοϋορκέζους να αναγνωρίσουν τα παλαιότερα επιτεύγματά του που δικαίως έχουν επισκιασθεί από τις φριχτές του πράξεις».

Ο Γουάινστιν θα δικαστεί στις 6 Ιανουαρίου από πολιτειακό δικαστήριο. Κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος για τα περιστατικά. Αν καταδικαστεί μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμα και την ισόβια κάθειρξη. Ακόμα έχει αρνηθεί κατηγορίες σεξουαλικής κακομεταχείρισης από σχεδόν 70 γυναίκες κατά τις προηγούμενες δεκαετίες υποστηρίζοντας πως ό,τι έγινε, έγινε συναινετικά.

Πρόσφατα, και μετά από δύο χρόνια νομικών διαβουλεύσεων, ο Χάρβεϊ Γουάινστιν και το συμβούλιο της χρεοκοπημένης πλέον εταιρείας παραγωγής του, κατέληξαν σε προκαταρκτικό συμβιβασμό ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων με δεκάδες από τα φερόμενα θύματά του.

Με πληροφορίες από Guardian