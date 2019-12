Όταν μετά από 15 χρόνια αποχής από τις μεγάλες φρουάρ, ο διάσημος εικαστικός Μαουρίτσιο Κατελάν αποφάσισε να παρουσιάσει το νέο του έργο, ίσως να μην περίμενε ούτε ο ίδιος το πλήθος των αντιδράσεων που θα προκαλούσε, αποτελώντας πηγή έμπνευσης ακόμα και για ολόκληρες διαφημιστικές καμπάνιες.

Κολλώντας μια απλή μπανάνα με μία ταινία σε έναν τοίχο, στην Art Basel στο Miami Beach, και ανακοινώνοντας την αστρονομική τιμή του έργου - 120.000 δολάρια - ο Κατελάν έγινε σχεδόν αμέσως γνωστός σε εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο που μέχρι την προηγούμενη ημέρα αγνοούσαν και τον ίδιο και την καλλιτεχνική πορεία του. Τα σχόλια, οι σατιρικές αναρτήσεις και οι κριτικές ειδικών και μη, πήραν πρωτοφανή έκταση σε δεκάδες χώρες. Τηλεοπτικά κανάλια έκαναν αφιερώματα για την μπανάνα και, την περασμένη εβδομάδα, το έργο "Comedian" πουλήθηκε όντως για 120.000 δολάρια. Το Σάββατο όμως, το φρούτο φαγώθηκε «άδοξα» από έναν καλλιτέχνη - ούτε καν από τον αγοραστή του - πυροδοτώντας νέο κύκλο σχολίων.

Εκμεταλλευόμενες το παγκόσμιο διαδικτυακό φαινόμενο, πασίγνωστες πολυεθνικές εταιρείες άρχισαν να διαφημίζουν τα προϊόντα τους κολλώντας τα με ταινίες σε τοίχους. Τρόφιμα, ηλεκτρικά ήδη, κοσμήματα, όλα στον τοίχο. Η Carrefour, η Pepsi τα Burger King «μπήκαν στον χορό» σχεδόν αμέσως, συγκρίνοντας τα δικά τους φαγώσιμα προϊόντα με την πανάκριβη μπανάνα.

«Απαντήστε με την καλύτερη προσφορά σας», γράφει η Pepsi στο Twitter.

