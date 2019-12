Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι 8 άνθρωποι εξακολουθούν και αγνοούνται, μία ημέρα μετά την έκρηξη ηφαιστείου στα ανοικτά των ακτών του Βόρειου Νησιού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 5 άνθρωποι.

Η πρωθυπουργός Τζασίντα Άρντερν είπε σε δημοσιογράφους από το Ουακατάνε, μια πόλη κοντά στο ηφαίστειο της νήσου Ουάιτ, ότι ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η ίδια ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται Νεοζηλανδοί και τουρίστες από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Κίνα και τη Μαλαισία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, 31 άνθρωποι παραμένουν υπό νοσηλεία. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν. «Βασιζόμενοι στις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν επιζώντες στο νησί» έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα από την αστυνομία.

Στο νησί πραγματοποιούνται καθημερινά πολλές ξεναγήσεις. Μεταξύ άλλων, ένα κρουαζιερόπλοιο το Ovation of the Seas, βρισκόταν ανοιχτά των ακτών του την ώρα της έκρηξης.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt