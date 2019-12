Από μία μάλλον ασυνήθιστη πηγή ενέργειας τροφοδοτείται το χριστουγεννιάτικο δέντρο ενός ενυδρείου στο Τένεσι: ένα ηλεκτροφόρο χέλι με ονοματεπώνυμο και λογαριασμό στο Twitter.

Το ηλεκτροφόρο χέλι, ονομάζεται Miguel Wattson και έχει τον δικό του λογαριασμό στο Twitter. Ένα ειδικό σύστημα που συνδέεται με τη δεξαμενή που βρίσκεται το ηλεκτροφόρο χέλι δίνει τη δυνατότητα στις φυσικές ηλεκτρικές εκκενώσεις του Miguel Wattson να τροφοδοτούν τα λαμπάκια σε ένα κοντινό δέντρο, σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το ενυδρείο. Ο Miguel Wattson δημιουργεί ηλεκτρικές εκκενώσεις χαμηλής τάσης όταν προσπαθεί να βρει τροφή. Αυτό μετατρέπεται σε μία γρήγορη αχνή αναλαμπή των φώτων του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Όταν το ηλεκτροφόρο χέλι τρέφεται ή για κάποιον λόγο είναι σε εγρήγορση τότε η λάμψη στα φώτα είναι ισχυρότερη.

Ο λογαριασμός που ο Miguel διατηρεί στο Twitter, «μεταφράζει» τις ηλεκτρικές εκκενώσεις σε αναρτήσεις χάρη σε μία εφεύρεση των φοιτητών του Τennessee Tech University. Σύμφωνα με τον Kevin Liska, διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, οι φοιτητές συνδύασαν την ηλεκτρική μηχανολογία με τεχνολογίες επικοινωνίας ώστε να δώσουν φωνή στο χέλι. Ανάμεσα στις αναρτήσεις δημοσιεύθηκε και ένα βίντεο το οποίο δείχνει το δέντρο να φωταγωγείται από τον Miguel.

ICYMI, here's a video of yours truly attempting to use my discharges to power the lights on a Christmas tree. (SPOILER ALERT ::: Of course I pull it off. My phenomenal cosmic — well, bio-electric — power is basically limitless.) pic.twitter.com/g4r5JPHWoH