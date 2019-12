Ο Λευκός Οίκος στολίστηκε μεγαλοπρεπώς για τις γιορτές και η Μελάνια Τραμπ φωτογραφήθηκε μέσα στις κατάφωτες αίθουσες της προεδρικής κατοικίας, που έχουν διακομισθεί με εντυπωσιακά δέντρα και τεράστια χριστουγεννιάτικα παιχνίδια.

«Το Πνεύμα της Αμερικής λάμπει στον Λευκό Οίκο!», έγραψε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ στο μήνυμά της στο Twitter, συνοδεύοντάς το με ένα βίντεο από εσωτερικά πλάνα για τους χιλιάδες followers της. «Είμαι πανευτυχής που μοιράζομαι αυτή την έκθεση πατριωτισμού για να την δουν όλοι, και ενθουσιασμένη για τον κάθε έναν που βιώνει τις ομορφιές της χριστουγεννιάτικης περιόδου!».

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd