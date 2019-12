Να τερματιστεί «ο εθισμός στον άνθρακα» ζήτησε ο ο Γ.Γ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στη Σύνοδο ΟΗΕ για το Κλίμα (COP25) στη Μαδρίτη.

Κατά την έναρξή της ομιλίας του στη Σύνοδο για το Κλίμα στη Μαδρίτη, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η ανθρωπότητα, που υφίσταται τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να επιλέξει μεταξύ «της ελπίδας» ενός καλύτερου κόσμου αναλαμβάνοντας δράση, και «της παράδοσης».



Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα «σημείο καμπής» και «μέχρι το τέλος της επόμενης δεκαετίας θα έχουμε ακολουθήσει έναν από τους δύο δρόμους. Ο ένας είναι ο δρόμος της παράδοσης, στον οποίο θα έχουμε περάσει σαν υπνοβάτες το σημείο χωρίς επιστροφή, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια όλων των κατοίκων αυτού του πλανήτη», εξήγησε ο Γκουτέρες ενώπιον των εκπροσώπων περίπου 200 χωρών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία του Παρισιού, ανάμεσά τους και περίπου 40 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων.

«Θέλουμε πραγματικά να μείνουμε στην Ιστορία ως η γενιά που στρουθοκαμήλισε, που αδιαφορούσε την ώρα που ο κόσμος καιγόταν;», διερωτήθηκε. «Η άλλη επιλογή είναι ο δρόμος της ελπίδας. Ένας δρόμος αποφασιστικότητας και βιώσιμων λύσεων. Ένας δρόμος στον οποίο τα ορυκτά καύσιμα θα παραμείνουν εκεί που θα έπρεπε να είναι, στο έδαφος, και στον οποίο θα επιτύχουμε ουδετερότητα άνθρακα ως το 2050», πρόσθεσε ο Γκουτέρες, ζητώντας να τερματιστεί «ο εθισμός στον άνθρακα».

Υπογραμμίζοντας την «αγανάκτησή του» εξαιτίας της βραδύτητας των αλλαγών, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ επανέλαβε την έκκλησή του για άμεση και ριζοσπαστική δράση.

Η Συμφωνία του Παρισιού του 2015 ήταν μια «σοβαρή δέσμευση» προς τους λαούς όλου του κόσμου, υπενθύμισε ο ίδιος.

Οπότε, «ας ακούσουμε τα πλήθη που ζητούν αλλαγή. Ας ανοίξουμε τα μάτια μπροστά στην άμεση απειλή που παραμονεύει. Ας διατηρούμε ανοικτό πνεύμα απέναντι στην ομοφωνία της επιστήμης», κάλεσε ο Γκουτέρες. «Ας επιδείξουμε την πολιτική βούληση που οι λαοί περιμένουν από εμάς. Οτιδήποτε λιγότερο θα αποτελέσει προδοσία της ανθρώπινης οικογένειας στο σύνολό της και των μελλοντικών γενιών».

