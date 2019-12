Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς, εκ των οποίων δύο σοβαρά, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή (τοπική ώρα) σε μια τουριστική συνοικία της Νέας Ορλεάνης, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Στις 03:21 (11:21 ώρα Ελλάδας) οι αξιωματικοί του NOPD (Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Ορλεάνης) κοντά στο σημείο ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς. Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν πολλά άτομα που είχαν χτυπηθεί από σφαίρες», έγραψε σε μια ανακοίνωση η τοπική αστυνομία, σύμφωνα με την οποία κανένα μέλος των δυνάμεων της τάξης δεν τραυματίστηκε.

CORRECTION: An individual was detained near the scene. However, their possible involvement in this incident remains under investigation. No arrests have been made at this time. Investigation remains ongoing. #NOPDAlert