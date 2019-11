Η αστυνομία στην πόλη Φρέσνο της Καλιφόρνιας διενεργεί έρευνα για την επίθεση ενόπλου εναντίον ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί στην αυλή ενός σπιτιού χθες Κυριακή για να δουν μαζί έναν αγώνα του αμερικάνικου ποδοσφαίρου.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, υπάρχουν τέσσερις νεκροί και έξι τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε μια εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ο ένοπλος άνοιξε πυρ τη στιγμή που μπήκε στην αυλή σπιτιού σε νότια συνοικία του Φρέσνο, όπου είχαν συγκεντρωθεί τα μέλη μιας οικογένειας και φίλοι τους για να παρακολουθήσουν τον αγώνα μετά τις 18:00, ανέφερε η εκπρόσωπος. Γείτονες έκαναν δεκάδες κλήσεις στον αριθμό της άμεσης δράσης ζητώντας βοήθεια.

#BREAKING MASSIVE police response in a neighborhood by Peach/Pine in Fresno. Streets clogged with cars/ambulances...a lot of people being put on stretchers. Waiting to learn more. pic.twitter.com/HUT03Cdryp