Πρωτοφανείς πλημμύρες σαρώνουν τη Βρετανία με τους κατοίκους να καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.



Η Βρετανία εξέδωσε την Παρασκευή περισσότερες από 100 προειδοποιήσεις για πλημμύρες, με τις Αρχές να απευθύνουν συστάσεις στους κατοίκους περιοχών της βόρειας Αγγλίας να εκκενώσουν τα σπίτια τους εν μέσω ανησυχιών ότι μπορεί να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, έπειτα από κατακλυσμιαίες βροχές που έφθασαν, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, τη βροχόπτωση ενός μήνα.

Δεκάδες άνθρωποι παρέμειναν εγκλωβισμένοι σε ένα εμπορικό κέντρο στη πόλη Σέφιλντ στη διάρκεια της νύχτας και άλλοι 100 περίπου διασώθηκαν από ένα άλλο εμπορικό κέντρο σε κοντινή απόσταση από πυροσβέστες με φουσκωτές λέμβους.

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά σπίτια που βρίσκονται σε πέντε περιοχές γύρω από τον ποταμό Ντον κοντά στην πόλη Ντόνκαστερ, όπου οι αρχές δήλωσαν πως η βροχή που έπεφτε ακατάπαυστα προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες καθώς η στάθμη του ποταμού έφθασε σε ύψος ρεκόρ θέτοντας απειλή για τη ζωή.«Συνιστάται στους κατοίκους των περιοχών αυτών να εγκαταλείψουν αμέσως τα σπίτια τους», ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο του Ντόνκαστερ. «Συνιστούμε στον κόσμο να αναζητήσει καταφύγιο σε οικογένεια και φίλους. Έχουν δημιουργηθεί προσωρινά κέντρα φιλοξενίας».

