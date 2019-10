Σχεδόν το 90% αυτών που ευθύνονται για τις δολοφονίες δημοσιογράφων που καταγράφηκαν μεταξύ 2006 και 2018 στον κόσμο «δεν τιμωρήθηκαν», καταγγέλλει η Unesco σε ανακοίνωσή της.



Σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό, που καταγγέλλει αυτή την ατιμωρησία, 1.109 δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Εξάλλου, τα εγκλήματα αυτά αυξήθηκαν κατά 18% μεταξύ 2014 και 2018 σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η περιοχή των αραβικών κρατών ήταν η πιο φονική για τον Τύπο (30% των δολοφονιών παγκοσμίως), ακολουθεί η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική (26%) καθώς και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (24%). Η έκθεση δόθηκε στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για τα Εγκλήματα κατά των Δημοσιογράφων, το Σάββατο.

«Φέτος η 2α Νοεμβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για τα Εγκλήματα κατά των Δημοσιογράφων θα εστιάσει τους ντόπιους δημοσιογράφους. Με την εκστρατεία #KeepTruthAlive, στόχος είναι να αμφισβητηθεί η ιδέα ότι οι δολοφόνοι δρουν μόνο μακριά από τα μάτια του κόσμου και στοχεύουν κυρίως τους ξένους ανταποκριτές σε εμπόλεμη περιοχή», υπογραμμίζει η γενική διευθύντρια της Unesco, Οντρέ Αζουλέ σε μήνυμά της για την ημέρα.

