Εκκενώθηκε η Προεδρική Βιβλιοθήκη του Ρόναλντ Ρέιγκαν στην Καλιφόρνια, καθώς το κτίριο απειλείται από μία πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά Μέσα, η πυρκαγιά καίει μία δασική έκταση της πόλης Σίμι Βάλεϊ, στη Νότια Καλιφόρνια, και οι Αρχές διέταξαν το κλείσιμο όλων των σχολείων της περιοχής και την εκκένωση όλων των κτιρίων, μεταξύ των οποίων και της βιβλιοθήκης.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ελικόπτερα και αεροπλάνα. Χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκαν φωτογραφίες στις οποίες φαίνονται οι φλόγες να απειλούν την Προεδρική Βιβλιοθήκη του Ρόναλντ Ρέιγκαν.

#Easyfire structure defense near the Reagan library just now. On assignment for @washingtonpost pic.twitter.com/YShaImf65Y — Stuart Palley (@stuartpalley) October 30, 2019

This is how close the Easy Fire is to the Ronald Reagan Presidential Library https://t.co/TVrkcWpH6B pic.twitter.com/4D4ERH2Lmw — CNN (@CNN) October 30, 2019

Here is a look at the #EasyFire from the Ronald Reagan Presidential Library in Simi Valley:https://t.co/zVIZselbnD pic.twitter.com/EGAXTkZG0i — Los Angeles Times (@latimes) October 30, 2019

Ενώ η νέα πυρκαγιά μαίνεται τα συνεχή μπλακ άουτ σε 22 κομητείες έχουν αφήσει περισσότερο από 1 εκατομμύριο κάτοικους στην Βόρεια Καλιφόρνια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.