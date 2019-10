Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία του σκύλου που χαρακτήρισε «ήρωα» καθώς συμμετείχε στην επιδρομής που διεξήγαγε ο αμερικανικός στρατός εναντίον του αρχηγού της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

Ο σκύλος, ένα βελγικό μαλινουά, παρείχε «απίστευτες υπηρεσίες», όμως το όνομά που παρέμενε μυστικό για λόγους ασφαλείας, όπως είχε εξηγήσει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού Μαρκ Μίλεϊ. Το ζώο «τραυματίστηκε ελαφρά» κατά τη διάρκεια της εφόδου και «αναρρώνει πλήρως», διαβεβαίωσε ο στρατηγός Μίλεϊ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw