Οι Αρχές της Βραζιλίας έχουν συγκεντρώσει πάνω από 600 τόνους αργού πετρελαίου από τις ακτές των βορειοανατολικών Πολιτειών της από τη 12η Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας.

Ποσότητες πετρελαίου ξεβράζονται στις ακτές βορειοανατολικών Πολιτειών της Βραζιλίας επί δύο μήνες· η προέλευσή του μέχρι σήμερα αποτελεί μυστήριο. Έχουν ρυπανθεί πάνω από 200 τοποθεσίες κατά μήκος των ακτών, ενώ η ρύπανση απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα, σύμφωνα με τις αρχές.

Residents of Brazil help to clear oil from Carneiros Beach, Friday, October 18, after slicks began appearing along 2,100 kilometers (1,300 miles) of coastline.



👉 Oil Washes Up on Tourist Beaches in ‘Brazilian Caribbean’ https://t.co/JNX2MQwFN5 pic.twitter.com/JnPH9ha2lN