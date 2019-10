Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, οι καθηγητές ενός σχολείου στην Ινδία αναγκάστηκαν να ζητήσουν συγγνώμη για την εικόνα των μαθητών τους με χάρτινες κούτες στο κεφάλι στην διάρκεια εξετάσεων.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στην διάρκεια εξετάσεων στο μάθημα της Χημείας στο Bhagat Pre-University College της πόλης Haveri και δείχνουν μαθητές να φορούν στο κεφάλι τους χάρτινες κούτες, προκειμένου να μην μπορούν να αντιγράψουν από τους διπλανούς τους.

Η ασυνήθιστη μέθοδος προκάλεσε αρχικά γέλιο σε όσους είδαν τις φωτογραφίες, που έγιναν πολύ γρήγορα viral, ωστόσο πολλοί ήταν εκείνοι που εξοργίστηκαν και σχολίασαν αρνητικά την συγκεκριμένη πρακτική, ανάμεσά τους και ο υπουργός Παιδείας της χώρας. «Φέρθηκαν στους φοιτητές λες και είναι ζώα», δήλωσε ο Σουρές Κουμάρ.

Students "thinking inside" the box. Ashamed that a college in #Karnataka #India have compelled students to wear cardboard boxes to prevent cheating. Where are we heading to with education, especially with such practices on assessments in today's 21st century age. #Education pic.twitter.com/dC7Bt0SJMI