Συνεχίζεται σήμερα και για τρίτη μέρα η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στην βορειοανατολική Συρία με εκατοντάδες νεκρούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της τουρκικής κυβέρνησης, από την αρχή της επιχείρησης οι νεκροί ανέρχονται σε 277 στη Συρία, ενώ οι τραυματίες υπολογίζονται στους 70. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την πλευρά του κάνει λόγο για 6 αντάρτες νεκρούς προσκείμενους στην Τουρκία.

Πριν από λίγο, επίσης, η Τουρκία ανακοίνωσε επίσημα ότι ένας Τούρκος στρατιωτικός σκοτώθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια των μαχών με την κουρδική πολιτοφυλακή.

Χιλιάδες άμαχοι σε φυγή

Όπως είναι επόμενο, η επίθεση του τουρκικού στρατού εναντίον της κουρδικής πολιτοφυλακής στη βορειοανατολική Συρία έτρεψε χθες Πέμπτη χιλιάδες αμάχους σε φυγή, καθώς οι δυνάμεις της Άγκυρας προέλασαν παρά τη διεθνή κατακραυγή. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έκρινε χθες βράδυ ότι η επιχείρηση δεν έχει ξεπεράσει ως τώρα τις κόκκινες γραμμές που χάραξε ο Ρεπουμπλικάνος.

Ο Τραμπ έδωσε εξάλλου εντολή στην αμερικανική διπλωματία να αποπειραθεί να μεσολαβήσει για να κηρυχθεί εκεχειρία ανάμεσα στην Τουρκία και τους Κούρδους, είπε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησής του.

Στη Νέα Υόρκη, μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, από την οποία δεν προέκυψε καμία απόφαση, οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες μέλη του (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Βέλγιο, Πολωνία) απαίτησαν να «σταματήσει» η «μονομερής στρατιωτική δράση» της Τουρκίας.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε εκ νέου τη «βαθιά ανησυχία» του για τις εξελίξεις. Από το βράδυ της Τετάρτης, η Άγκυρα άρχισε τη χερσαία φάση της επίθεσής της με τις δυνάμεις της να περνούν τα σύνορα, επικεντρώνοντας τις επιχειρήσεις τους στους παραμεθόριους τομείς της Ρας αλ Άιν και της Ταλ Αμπιάντ, που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Κούρδων.

Οι τουρκικές δυνάμεις κυρίευσαν 11 χωριά κοντά σε αυτές τις δύο πόλεις, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έκανε λόγο για συνεχείς τουρκικές αεροπορικές επιδρομές.

Τουλάχιστον 29 αντάρτες, 23 μαχητές των κουρδικών δυνάμεων και 6 αντάρτες προσκείμενοι στην Τουρκία, καθώς και 10 άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από την Τετάρτη από τα αεροπορικά πλήγματα και τις βολές του τουρκικού πυροβολικού, σύμφωνα με την ίδια ΜΚΟ. Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας υποστήριξε από την πλευρά του ότι οι δυνάμεις του έχουν σκοτώσει 228 Κούρδους πολιτοφύλακες.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, έξι άμαχοι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα βρέφος από τη Συρία, ενώ πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν Κούρδοι αντάρτες έπληξαν με ρουκέτες παραμεθόριες πόλεις όπως η Ακτσάκαλε.

Σε αυτή την πόλη, που απέχει ελάχιστα από την Ταλ Αμπιάντ, οι δρόμοι ήταν άδειοι χθες. Ελάχιστοι κάτοικοι, αψηφώντας τον κίνδυνο, είχαν συγκεντρωθεί και παρακολουθούσαν μια στήλη καπνού που υψωνόταν στα σύνορα.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, πάνω από 60.000 άμαχοι εγκατέλειψαν παραμεθόριες περιοχές, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πολλοί εξ αυτών αφίχθησαν στην πόλη Ταλ Ταμρ, νοτιότερα, η οποία δεν πλήττεται από τις μάχες, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Ανθρωπιστική καταστροφή»

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, σκοπός της Τουρκίας είναι να καταλάβει τη ζώνη ανάμεσα στη Ρας αλ Άιν και την Ταλ Αμπιάντ, πλάτους 120 χιλιομέτρων και βάθους περίπου 30, και να εκκαθαρίσει από αυτή, να απομακρύνει από τα σύνορά της, την ισχυρότερη κουρδική πολιτοφυλακή, τις Μονάδες Προστασίας του Λαού (ΜΠΛ).

Εταίρος των δυτικών στον αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), η οργάνωση ΜΠΛ χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από την Άγκυρα.

Η Τουρκία επιδιώκει με την επιχείρηση να δημιουργηθεί μια «ζώνη ασφαλείας» όπου θα μπορούσε να εγκατασταθεί μέρος των 3,6 εκατομμυρίων σύρων προσφύγων που ζουν στην επικράτειά της. Αντιμέτωπος με τις έντονες ευρωπαϊκές επικρίσεις, ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απείλησε να άρει τις πύλες και να αφήσει εκατομμύρια πρόσφυγες να πάνε στην Ευρώπη.

Η επιχείρηση, που διεξάγεται σε συνεργασία με μια συμμαχία ανταρτών που χρηματοδοτήθηκαν κι εκπαιδεύτηκαν από την Άγκυρα, σηματοδοτεί την τρίτη μεγάλης κλίμακας τουρκική εισβολή στη Συρία από το 2016.

Άνοιξε νέο μέτωπο στη σύρραξη που έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 370.000 ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

Exclusive: Thousands of #Kurds are fleeing from the Kurdish city of #Serê_Kaniyê #راس_العين #Ras_alAyn #Rojava #Syria pic.twitter.com/nO12kM2Qye