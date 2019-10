Ο Ερντογάν έδωσε σήμερα το έναυσμα για να ξεκινήσει η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία, και ήδη υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς αμάχους.

Οι βομβαρδισμοί των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων σκότωσαν 5 αμάχους και 3 μαχητές των υπό την ηγεσία των Κούρδων Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), τραυματίζοντας επίσης δεκάδες αμάχους, ανέφεραν οι SDF (Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις).

Ο Μαρβάν Καμισλό, στρατιωτικός αξιωματούχος των SDF και αρμόδιος για την υπηρεσία τύπου, τόνισε πως μαίνονται συγκρούσεις μεταξύ των κουρδικών δυνάμεων των SDF στη βορειοανατολική Συρία και τουρκικών δυνάμεων κατά μήκος των συρο-τουρκικών συνόρων. «Οι συγκρούσεις μαίνονται κατά μήκος σχεδόν όλης της συνοριακής γραμμής. Οι SDF απαντούν», τόνισε ο Καμισλό στο Reuters.

Κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH), τουλάχιστον 11 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 8 αμάχων, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης ενάντια στις κουρδικές δυνάμεις στη βορειοανατολική Συρία. Μεταξύ των θυμάτων, δύο σκοτώθηκαν από πυρά πυροβολικού ενάντια στην πόλη Καμισλί, μια πόλη ο πληθυσμός της οποίας είναι κυρίως Κούρδοι, ανέφερε το Παρατηρητήριο.

Ο εκπρόσωπος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων Μουσταφά Μπαλί με tweet του είπε πως ο τουρκικός στρατός βομβάρδισε την πόλη Κομπάνι στη βορειοανατολική Συρία. Όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, τουρκικά μαχητικά F-16 κατέστρεψαν θέσεις Κούρδων μαχητών (YPG/PKK) σε βάθος 30 χλμ ανατολικά του Ευφράτη. Ένας αυτόπτης μάρτυρας τόνισε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik ότι τουρκικά στρατεύματα εισήλθαν στην συριακή μεθοριακή πόλη Τελ Αμπιάντ και συγκρούονται με μαχητές των SDF.

Χιλιάδες άμαχοι φεύγουν για να γλιτώσουν

«Χιλιάδες» άνθρωποι έφυγαν σήμερα για να γλυτώσουν από τις αεροπορικές επιδρομές της Άγκυρας εναντίον περιοχών στο βόρειο τμήμα της Συρίας, στα σύνορα με την Τουρκία, αναφέρει η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Υπάρχουν χιλιάδες εκτοπισμένοι στην περιοχή Ρας αλ Άιν και στα χωριά του Τελ Αμπιάντ» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ράμι Άμπντέλ Ραχμάν. Οι εκτοπισμένοι έφυγαν προς γειτονικές περιοχές, όπου δεν σημειώνονται βομβαρδισμοί, διευκρίνισε ο ίδιος.

