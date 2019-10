Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά του σχεδίου νόμου της Γαλλίας, που επιτρέπει σε λεσβίες και γυναίκες χωρίς σύντροφο να υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση.

Ειδικότερα, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στο Παρίσι για να διαμαρτυρηθούν για το σχέδιο της κυβέρνησης να επιτρέπει στις γυναίκες που δεν έχουν σύντροφο και στις λεσβίες να υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση προκειμένου να αποκτήσουν παιδί - την πρώτη αυτή μεγάλη κοινωνική μεταρρύθμιση στη χώρα μετά την νομιμοποίηση των γάμων μεταξύ ομοφύλων το 2013.

Κουνώντας κόκκινες και πράσινες σημαίες οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορεία από το κτίριο της γαλλικής Γερουσίας ως τον Πύργο του Μονπαρνάς φωνάζοντας «Ελευθερία, Ισότητα, Πατρότητα».

