Μία σειρά εκρήξεων σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Oktoberfest στο Χάντιγκτον Μπιτς της Καλιφόρνιας, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για τραυματίες.

Σύμφωνα αναφορές στα Μέσα, εξερράγη μετασχηματιστής σε πυλώνα ρεύματος γεγονός που προκάλεσε φωτιά. Σε ανακοίνωση του πυροσβεστικού τμήματος του Χάντιγκτον Μπιτς αναφέρεται ότι ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν και τρεις πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο. Ένας από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

BREAKING VIDEO: One of three explosions at Oktoberfest event in Huntington Beach, California pic.twitter.com/kIaNoWBW1k

Explosion tonight at Old World Village in Huntington Beach. Filmed by my gf. I was actually about 15 feet away from the blast on back patio where it went off. pic.twitter.com/qtgVmJlwRz