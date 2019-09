Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ αυτών μέλη του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι σήμερα το πρωί, υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Οι αρχές στη γαλλική πρωτεύουσα βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς θα πραγματοποιηθούν επίσης πορείες για το κλίμα και μια διαδήλωση εναντίον της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού.

Στις 11.00 το πρωί ώρα Ελλάδας, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου είχαν ήδη προχωρήσει σε 30 προσαγωγές, σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της γαλλικής πρωτεύουσας. Αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος των διαδηλωτών, που κατευθυνόταν προς τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, όπου μαγαζιά υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές κατά τη διάρκεια προηγούμενων διαδηλώσεων.

