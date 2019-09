Ο Μαρκ Ράφαλο, ο Αμερικανός ηθοποιός που ενσαρκώνει τον Δρ. Μπρους Μπάνερ και το alter ego του τον σούπερ ήρωα Χαλκ στην τελευταία ταινία «Οι Εκδικητές», απάντησε στον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ο οποίος παρομοίασε τον εαυτό του με τον ήρωα της σειράς κόμιξ της Μάρβελ.

«Ο Μπόρις Τζόνσον ξεχνά ότι ο Χαλκ πολεμά μόνο για το καλό του συνόλου», είπε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ράφαλο αργά την Κυριακή.

Boris Johnson forgets that the Hulk only fights for the good of the whole. Mad and strong can also be dense and destructive. The Hulk works best when he is in unison with a team, and is a disaster when he is alone. Plus...he’s always got Dr. Banner with science and reason. pic.twitter.com/jN8BDzgpWl