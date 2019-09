Προβλήματα για τον Τζάστιν Τρουντό με το που ξεκίνησε την προεκλογική εκστρατεία του, καθώς στην πρώτη στάση με το αεροσκάφος του, το λεωφορείο των δημοσιογράφων κατέστρεψε το αριστερό φτερό.

Το φτερό του αεροσκάφους καταστράφηκε όταν συγκρούστηκε με το λεωφορείο που μετέφερε τους δημοσιογράφους. Ο Καναδός πρωθυπουργός υποχρεώθηκε να νοικιάσει σήμερα άλλο αεροσκάφος για να συνεχίσει το ταξίδι του.

Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους που είναι διαπιστευμένοι στην προεκλογική εκστρατεία του Τρουντό, το λεωφορείο τους χτύπησε στο αριστερό φτερό του αεροσκάφους, καθώς περνούσε από κάτω, στο αεροδρόμιο Βικτόρια.

Ο Τρουντό είχε ήδη αποβιβαστεί όταν έγινε το ατύχημα.

We are about to take off on the new plane. Liberal campaign announcement on board welcomes us to the “backup plan’” says it will be a few days before the campaign plane is back. New plane below also note carefully placed pylons and old plane behind it #cdnpoli #elxn43 pic.twitter.com/fq1p83FAAw