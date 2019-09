Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο Ρόμπερτ Μουγκάμπε, ο ηγέτης που από ήρωας του αγώνα ανεξαρτησίας της Αφρικής, κατέληξε να χαρακτηρίζεται δικτάτορας σε μια θητεία που οδήγησε σε τυραννία, διαφθορά και ανατροπή του από την εξουσία ως πρόεδρος της Ζιμπάμπουε.

Ο Μουγκάμπε κυβέρνησε τη Ζιμπάμπουε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες πριν από την απομάκρυνσή του με στρατιωτικό πραξικόπημα το Νοέμβριο του 2017. Ο θάνατός του σηματοδοτεί το οριστικό τέλος μιας εποχής στην ιστορία της πρώην βρετανικής αποικίας.

Ο Μουγκάμπε πραγματοποίησε συχνές επισκέψεις στη Σιγκαπούρη για να λάβει ιατρική περίθαλψη τους τελευταίους μήνες καθώς η υγεία του έχει επιδεινωθεί. Μέχρι το Νοέμβριο του 2018 δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει και καθημερινά η κατάπτωσή του ήταν μεγαλύτερη, ενώ απέφευγε κάθε δημόσια εμφάνιση.

Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2)