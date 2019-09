Ως πιθανή δολοφονία αντιμετωπίζεται από τις αρχές ο θάνατος της 26χρονης Ιόλης Χατζηλύρα από την Κύπρο, που βρέθηκε νεκρή το πρωί της Τετάρτης στο πολυσύχναστο πάρκο Kalinga της Αυστραλίας.

Την σορό της νεαρής κοπέλας βρήκαν σε μια λίμνη αίματος εργαζόμενοι του δήμου, εν μέρει γυμνή και με μώλωπες σε διάφορα σημεία, στοιχεία που παραπέμπουν σε δολοφονία.

Η Ιόλη Χατζηλύρα είχε γεννηθεί στην Κύπρο, από μητέρα Κύπρια και πατέρα Αυστραλό. Η μητέρα της πέθανε από καρκίνο μερικά χρόνια πριν και τα αδέλφια της ζουν στην Κύπρο. Γυμνάσιο είχε πάει στο Κουίνσλαντ όπου και έζησε για κάποιο χρονικό διάστημα.

Ο επιθεωρητής του ντετέκτιβ Tim Trezise είπε ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η αστυνομία αντιμετωπίζει το θάνατο της Ιόλης ως ύποπτο. Όπως εξήγησε, η 26χρονη ζούσε στο νότιο Μπρίσμπεϊν, δηλαδή στην εντελώς αντίθετη πλευρά της πόλης σε σχέση με το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή.

«Αυτό είναι ένα από τα μυστήρια μέχρι στιγμής, πώς έφτασε μέχρι το πάρκο Kalinga και γιατί ήταν σε αυτήν την πλευρά της πόλης», σχολίασε ο Trezise, προσθέτοντας πως «φαίνεται να έγινε προσπάθεια να την κρύψουν μέσα στους θάμνους».

Detectives are appealing for information as they investigate the death of Ioli Hadjilyra, who was found in Kalinga Park yesterday. pic.twitter.com/K3f9U2K5Jx