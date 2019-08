O Nτόναλντ Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι του στη Δανία και ανέβαλλε τη συνάντηση του με την πρωθυπουργό της χώρας, τη Μέτε Φρέντρισκεν, αφού η πρωθυπουργός της Δανίας δήλωσε πως η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση.

Η Φρέντρικσεν επισκέφθηκε την Κυριακή τη Γροιλανδία, η οποία είναι ημιαυτόνομη περιοχή της Δανίας και δήλωσε πως τα περί αγοράς της Γροιλανδίας είναι μία «παράλογη συζήτηση».

Σε χθεσινή του ανάρτηση στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως μιας και η πρωθυπουργός «δεν ενδιαφέρεται να συζητήσει για την αγοραπωλησία της Γροιλανδίας» αποφάσισε να αναβάλλει τη συνάντηση τους .

«Η Δανία είναι μία πολύ ιδιαίτερη χώρα με απίστευτους ανθρώπους, αλλά βασιζόμενος στα σχόλια της Μέτε Φρεντρικσεν πως δεν ενδιαφέρεται να συζητήσει την πώληση της Γροιλανδίας, θα αναβάλλω τη συνάντηση μας που είχε προγραμματιστεί σε δύο εβδομάδες για άλλη φορά».

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....