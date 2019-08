O οίκος μόδας Versace αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για ένα T-shirt του που είχε πάνω μία εικόνα που φαινόταν να είναι υπονοεί πως το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο είναι ανεξάρτητα κράτη.

Μετά από έντονες διαμαρτυρίες στα κινέζικα social media, ο οίκος μόδας ανακοίνωσε πως έκανε λάθος και πως σταμάτησε να πουλάει τα συγκεκριμένα T-shirt. Επίσης στην ανακοίνωση τονίζεται πως ο Versace σέβεται την εθνική κυριαρχία του κινεζικού κράτους.

Τα T-Shirt, φωτογραφίες των οποίων κυκλοφόρησαν στα social media, είχαν γραμμένα πάνω τους σε ζευγάρια ονόματα πόλεων και κρατών, όπως Ρώμη - Ιταλία και Λονδίνο - Ηνωμένο Βασίλειο. Υπήρχαν και οι λέξεις Χονγκ Κονγκ- Χονγκ Κονγκ, και Μακάο-Μακάο.

Η Κίνα είναι όλο και πιο αυστηρή στο πως περιγράφουν οι ξένες εταιρείες το Χονγκ Κονγκ. Το Χονγκ Κονγκ είναι κομμάτι του εδάφους της Κίνας, άλλα έχει εδικό καθεστώς, με τους κατοίκους του να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία από εκείνους στην ηπειρωτική χώρα. Το Μακάο έχει το καθεστώς της «ειδικής διοικητικής περιφέρειας»

Η εταιρεία έκανε γνωστό μέσω του κινέζικου social media Weibo πως σταμάτησε να πουλάει το συγκεκριμένο μπλουζάκι και κατέστρεψε όλο το στοκ του από τις 24 Ιουλίου. Και η Ντονατέλα Βερσάτσε , διευθύντρια του οίκου εξέδωσε παρόμοια απολογητική ανακοίνωση.

The Company apologizes for the design of its product and a recall of the t-shirt has been implemented in July. The brand accepts accountability and is exploring actions to improve how we operate day-to-day to become more conscientious and aware. pic.twitter.com/5K8u3c4Dbm