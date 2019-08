Ο Ντόναλντ Τραμπ φωτογραφήθηκε περιχαρής μαζί με την Μελάνια και ένα βρέφος που ορφάνεψε στην ένοπλη επίθεση στο Ελ Πάσο, με την φωτογραφία να γίνεται viral προκαλώντας οργή για την στάση του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ένα πλατύ χαμόγελο με τον αντίχειρά του στραμμένο προς τα πάνω φωτογραφήθηκε δίπλα στη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ, καθώς η Πρώτη Κυρία κρατάει ένα ορφανό μωρό 2 μηνών, οι γονείς του οποίου σκοτώθηκαν στην αιματηρή επίθεση στο κατάστημα Walmart του Ελ Πάσο.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε την Τετάρτη στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Ελ Πάσο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε ο μεγιστάνας, για να συναντήσει θύματα της πολύνεκρης επίθεσης ενόπλου το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Τραμπ απέφυγε τα μέσα ενημέρωσης στις επισκέψεις που πραγματοποίησε στο Τέξας και το Οχάιο, σημεία των δύο επιθέσεων με 32 νεκρούς, αλλά ο Λευκός Οίκος αργότερα έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομης διάρκειας μονταρισμένο βίντεο των επισκέψεων του.

Η Πρώτη Κυρία δημοσίευσε στο Τwitter φωτογραφίες από τις επισκέψεις, μία εκ των οποίων απεικονίζει την ίδια στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Ελ Πάσο να κρατά το μωράκι. Δίπλα της, ο σύζυγός της, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος χαμογελά πλατιά με τον αντίχειρά του στραμμένο προς τα πάνω. Τους περιβάλλουν η θεία και ο θείος του μωρού Τίτο Ανσάντο, ο οποίος επίσης χαμογελά, καθώς όλοι ποζάρουν στη φωτογραφία.

I met many incredible people in Dayton, Ohio & El Paso, Texas yesterday. Their communities are strong and unbreakable. @potus and I stand with you! pic.twitter.com/SHzV6zcVKR

Η εικόνα προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με πολλούς να μιλούν για έλλειψη συμπόνιας και σεβασμού από τον Αμερικανό πρόεδρο δεδομένης της σοβαρότητας της περίστασης.

«Ένα μωρό που το πήραν από το σπίτι του και εξαναγκάστηκε να γίνει ένα σκηνικό αντικείμενο για μια φωτογράφηση του ίδιου του τέρατος, το μίσος του οποίου σκότωσε τους γονείς του», είπε εξοργισμένος σε tweet του ο Γκρεγκ Πινέλο, στρατηγικός σχεδιαστής των Δημοκρατικών.

This is a photo of Trump grinning while Melania holds a baby orphaned by the shooting. A baby who was taken from home and forced to serve as a prop at a photo-op for the very monster whose hate killed her/his parents.



I would need 280,000 characters to say how furious I am. pic.twitter.com/4umSc9BQHu