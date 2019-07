Ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν τη Δευτέρα να κατεδαφίζουν σπίτια Παλαιστινίων που οι αρχές θεωρούν αυθαίρετα στο νότιο τμήμα της Ιερουσαλήμ.



Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ο οποίος μετέδωσε την είδηση, δεκάδες αστυνομικοί και στρατιωτικοί περικύκλωσαν τουλάχιστον τέσσερα ακίνητα στην περιοχή Σουρ Μπάχερ και ένας εκσκαφέας άρχισε να κατεδαφίζει ένα μισοτελειωμένο διώροφο κτίριο.

Το παλαιστινιακό χωριό Σουρ Μπάχερ είχε καταληφθεί στον πόλεμο του 1967. Πολλοί Παλαιστίνιοι φοβούνται ότι η κατεδάφιση των σπιτιών και των κτιρίων κοντά στο τείχος που χωρίζει το Ισραήλ από τα εδάφη τους θα δημιουργήσει προηγούμενο και θα εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του. Το Τείχος αυτό διαπερνά πολλές περιοχές γύρω και μέσα από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και έχει έκταση εκατοντάδων χιλιομέτρων.

LOOK: The demolishment Palestinian homes in Israel's Sur Baher neighborhood has begun pic.twitter.com/42fYWBPvir