H βρετανική αστυνομία αναζητά δύο άνδρες οι οποίοι έριξαν δακρυγόνα μέσα στο μετρό του Λονδίνου κατά τη διάρκεια ενός καβγά.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί μέσα σε έναν συρμό στο Oxford Circus, στο κεντρικό Λονδίνο. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως εξαιτίας του περιστατικού αρκετοί άνθρωποι υπέφεραν από βήχα, παρουσίασαν δυσκολία στο να αναπνεύσουν και έπρεπε να λάβουν βοήθεια από νοσηλευτές.

Την ίδια στιγμή πάντως έγινε γνωστό πως δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους. Η αστυνομία αναζητά μάρτυρές και έχει δώσει στη δημοσιότητα εικόνες από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ώστε να γίνει ευκολότερο ο εντοπισμός των ανδρών που έριξαν τα δακρυγόνα. Η αστυνομία πιστεύει πως οι δράστες έριξαν τα δακρυγόνα μέσω σπρέι.

Further info has shown the gas, believed to be CS spray, was used during a fight on the train. Efforts are ongoing to locate those involved.



