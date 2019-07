Σιαμαία δίδυμα κορίτσια, ενωμένα στο κεφάλι, διαχωρίστηκαν μετά από επέμβαση διάρκειας 50 ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε ένα από τα κορυφαία νοσοκομεία παίδων του Λονδίνου, ανακοίνωσαν χειρουργοί.

Οι δυο ετών αδελφές Safa και Marwa Ullah από το Πακιστάν υποβλήθηκαν σε τρεις μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις για τον διαχωρισμό των κεφαλιών τους στο νοσοκομείο Great Ormond Street της βρετανικής πρωτεύουσας. Η πρώτη επέμβαση πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2018, όταν τα κορίτσια ήταν 19 μηνών και η τελευταία, στην διάρκεια της οποίας διαχωρίστηκαν, έγινε στις 11 Φεβρουαρίου.

Τα κορίτσια, που γεννήθηκαν μέσω καισαρικής, ήταν κρανιοπαγή δίδυμα, με τα κρανία και τα αιμοφόρα αγγεία τους ενωμένα. Το συγκεκριμένο νοσοκομείο έχει διαχωρίσει επιτυχώς ξανά στο παρελθόν τέτοιου είδους δίδυμα, το 2006 και το 2011.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη των επεμβάσεων, χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας για να δημιουργηθεί ένα ακριβές αντίγραφο της ανατομίας των κοριτσιών. Αυτό επέτρεψε στους χειρουργούς να οπτικοποιήσουν τη σύνθετη δομή των κρανίων τους καθώς και την θέση των εγκεφάλων τους και των αιμοφόρων αγγείων τους. Η επιστημονική ομάδα χρησιμοποίησε επίσης τρισδιάστατη εκτύπωση για να δημιουργήσει πλαστικές κατασκευές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εξάσκηση.

Στη διάρκεια της επέμβασης οι γιατροί εργάστηκαν αρχικά για τον διαχωρισμό των αιμοφόρων αγγείων των κοριτσιών και στη συνέχεια εισήγαγαν ένα κομμάτι πλαστικού στα κεφάλια τους για να διατηρήσουν χωριστά τους εγκεφάλους και τα αιμοφόρα αγγεία τους. Οι απεικονιστικές εξετάσεις είχαν δείξει ότι τα κορίτσια έχουν δύο διαφορετικούς εγκεφάλους αλλά ήταν δύσμορφοι, κάτι που βοήθησε να διορθωθεί το πλαστικό υλικό, σε συνδυασμό με ένα σύστημα τροχαλίας.

Στην επόμενη επέμβαση τα κορίτσια εμφάνισαν αιμορραγία καθώς στις φλέβες του λαιμού της Safa σχηματίστηκαν θρόμβοι και η αιμορραγία άρχισε να μεταφέρεται και στη δίδυμη αδελφή της. Οι γιατροί φοβήθηκαν μην πεθάνει η Marwa στη διάρκεια του χειρουργείου καθώς είχαν αρχίσει να πέφτουν οι σφυγμοί της. Ωστόσο αυτό είχε αντίκτυπο στην Safa, που υπέστη εγκεφαλικό μετά από 12 ώρες.

Η τελική μεγάλη επέμβαση περιελάμβανε τη δημιουργία νέων κρανίων χρησιμοποιώντας τα οστά των κοριτσιών. Εκτός από τις μεγάλες επεμβάσεις, τις οποίες πλήρωσε ιδιώτης δωρητής, τα κορίτσια χρειάστηκε να υποβληθούν και σε πολλές μικρότερες ώστε να μπορούν πλέον να ζουν χωριστά. Οι επεμβάσεις διήρκεσαν συνολικά πάνω από 50 ώρες και σε αυτές συμμετείχαν 100 γιατροί του νοσοκομείου αυτού.



«Νιώθουμε υποχρεωμένοι στο νοσοκομείο και το προσωπικό. Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για όλα όσα έκαναν. Είμαστε κατενθουσιασμένοι για το μέλλον», δήλωσε η 34χρονη μητέρα τους, Zainab Bibi.

Τα κορίτσια, ο πατέρας των οποίων πέθανε από ανακοπή όταν η μητέρα τους ήταν έγκυος, πήραν εξιτήριο την 1η Ιουλίου και εγκαταστάθηκαν στο Λονδίνο με την μητέρα τους, τον παππού τους και έναν θείο τους. Καθημερινά υποβάλλονται σε φυσικοθεραπεία στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκατάστασής τους.

We’ve an incredible story to share with you: conjoined twins Safa and Marwa have been successfully separated – the first such procedure at @GreatOrmondSt since 2011! Discover their extraordinary story. https://t.co/aKrOCMGu3q 🎉🏥 pic.twitter.com/zePGMMrdIt — Great Ormond Street Hospital (@GreatOrmondSt) 15 Ιουλίου 2019

‘Craniopagus’ twins – those joined by the head – are extremely rare and separating them is very complex. Watch our animation to learn how GOSH enabled Safa and Marwa to begin living independent lives. https://t.co/aKrOCMGu3q 👩‍⚕️🔍👨‍⚕️ pic.twitter.com/F9zMGL8qwc — Great Ormond Street Hospital (@GreatOrmondSt) 15 Ιουλίου 2019

Meet the amazing team behind Safa and Marwa’s treatment. Their care demanded close collaboration between more than 100 experts at @GreatOrmondSt – one of the only places in the world with the skills and facilities for this procedure. https://t.co/aKrOCMGu3q 🙌🔬 pic.twitter.com/SvDQaCvvBn — Great Ormond Street Hospital (@GreatOrmondSt) 15 Ιουλίου 2019

Only one in every 2.5 million births produces conjoined twins – and only five percent of those are craniopagus. We spoke to surgeons Owase and David about the extraordinary process of separating them. https://t.co/aKrOCMGu3q 👶🏽👶🏽 pic.twitter.com/ihpIWvlYP0 — Great Ormond Street Hospital (@GreatOrmondSt) 15 Ιουλίου 2019

Planning Safa and Marwa’s separation demanded the very best scanning equipment. Here, neuroradiologist Dr Kshitij Mankad shows us the scans his team produced that made all the difference to the twin’s successful treatment. https://t.co/aKrOCMGu3q 🔍 pic.twitter.com/dHuP5nVg2d — Great Ormond Street Hospital (@GreatOrmondSt) 15 Ιουλίου 2019

The future looks bright for both Safa and Marwa. After their final surgery, they began their recuperation at @GreatOrmondSt – here they are enjoying ‘Twinkle, Twinkle, Little Star’ during a playful physio session! https://t.co/aKrOCMGu3q 🌟🌟 pic.twitter.com/fk3jKbpukr — Great Ormond Street Hospital (@GreatOrmondSt) 15 Ιουλίου 2019

Four operations, 55 hours of operating time – and a fond farewell! After 9 months of care, the twins and their family left GOSH on 1 July. Safa and Marwa have a long road ahead – but we are hopeful they will be able to live active, happy lives! https://t.co/aKrOCMGu3q 👋💗 pic.twitter.com/pWd6PXcFyq — Great Ormond Street Hospital (@GreatOrmondSt) 15 Ιουλίου 2019

Με πληροφορίες από Guardian