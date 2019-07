Τεράστια βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης βύθισε για μερικές ώρες στο σκοτάδι μέρος του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη το Σάββατο.

Από το μπλακ-άουτ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο μετρό, άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ, φωτεινοί σηματοδότες σταμάτησαν να λειτουργούν και τα φώτα στην εμβληματική Τάιμ Σκουέρ έσβησαν.

Η βλάβη σημειώθηκε αργά το απόγευμα χθες στο δυτικό Μανχάταν και στέρησε το ηλεκτρικό ρεύμα από περίπου 42.000 χρήστες, σύμφωνα με την εταιρεία Con Edison, η οποία δεν έχει εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 22:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδας).

Στους social media δεκάδες χρήστες ανήρτησαν φωτογραφίες από σταθμούς του μετρό βυθισμένους στο σκοτάδι. Αναμένοντας να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση η εταιρεία διαχείρισης μεταφορών της Νέας Υόρκης, η MTA, ζήτησε από τους πολίτες «να αποφεύγουν τους υπόγειους σταθμούς» στο Μανχάταν, δηλαδή σχεδόν το σύνολο του δικτύου του μετρό.

The NYC skyline is wild right now pic.twitter.com/vW4QLDseCY

Power just went off in more buildings while I was recording this- #Blackout #NYC pic.twitter.com/2k1hFW0KMY