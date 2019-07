Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε πιτσαρία σε εμπορική κέντρο στη νότια Φλόριντα. Σύμφωνα με την αστυνομία η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή αερίου.

Το εστιατόριο καταστράφηκε ολοκληρωτικά ενώ ζημιές αναφέρθηκαν και σε παρακείμενες επιχειρήσεις στο εμπορικό κέντρο. Στο σημείο της έκρηξης βρίσκονται δεκάδες πυροσβέστες και άλλοι άνθρωποι από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Από τους τραυματίες, οι δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση

DEVELOPING: Police and fire crews are responding to an explosion with "multiple patients" at a shopping center in Florida, officials said Saturday. https://t.co/XpM9jxGPcy pic.twitter.com/irj1FSEOGY