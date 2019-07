Ο πασίγνωστος φυσιοδίφης Steve Irwin, που έγινε διεθνώς γνωστός ως «Κροκοδειλάκιας», σκοτώθηκε το 2006 από χτύπημα σαλαχιού, αλλά πρόλαβε να εμφυσήσει στον γιο του την αγάπη του για την άγρια ζωή και τη φύση.

O Irwin πρόλαβε να ζήσει με τον γιο του, Ρόμπερτ, μόνο τρία χρόνια και τώρα εκείνος, σε ηλικία μόλις 15 ετών, συνεχίζει την «κληρονομιά» του πατέρα του με συμμετοχές σε πρότζεκτ και προγράμματα για την άγρια φύση. Έχοντας μεγαλώσει «από μωρό» με σαύρες, χελώνες και μικρούς κροκοδείλους, ο έφηβος αγωνίζεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού και, πρόσφατα, βρέθηκε σε μεγάλο ζωολογικό κήπο της Αυστραλίας, όπου τάισε τον ίδιο κροκόδειλο που είχε είχε ταΐσει και ο πατέρας του πριν από 15 χρόνια.

Φανερά συγκινημένος, ανέβασε το σχεδόν πανομοιότυπο στιγμιότυπο δίπλα στην κλασική φωτογραφία του πατέρα του στο Twitter. «Ο μπαμπάς και εγώ ταΐζουμε τον Μάρεϊ... ίδιος μέρος, ίδιος κροκόδειλος, δύο φωτογραφίες με 15 χρόνια διαφορά». Η ανάρτησή του έγινε αμέσως viral συγκεντρώνοντας 1,06 εκατομμύρια like.

Dad and me feeding Murray... same place, same croc - two photos 15 years apart ❤️🐊 pic.twitter.com/9Ybp5AnTOI