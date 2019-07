Εξοργισμένος δηλώνει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με τον αεροπορικό βομβαρδισμό του κέντρου κράτησης μεταναστών στην Λιβύη που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 44 προσφύγων και μεταναστών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Στεφάν Ντούρατζιτς, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε σε διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας. Ο γ.γ. τόνισε ότι οι ακριβείς συντεταγμένες του κέντρου κράτησης είχαν δοθεί στα εμπλεκόμενα μέρη.

I am outraged by reports that dozens of refugees and migrants, including women and children, have been killed and injured by airstrikes on a migrant detention centre near Tripoli, Libya.



I condemn this horrendous incident and call for an independent investigation.