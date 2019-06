Η Φρίντα, το σκυλί διασώστης, το οποίο έγινε παγκοσμίως γνωστό για τη συμβολή του στις έρευνες στον σεισμό του Μεξικό το 2017, «συνταξιοδοτήθηκε» έπειτα από εννέα χρόνια υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το BBC, η Φρίντα «υπηρετούσε» στο Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού και χτες το Σώμα τίμησε το λαμπραντόρ για τις πολύτιμες υπηρεσίες του.

Η Φρίντα έχει συμμετάσχει σε 53 επιχειρήσεις διάσωσης στο Μεξικό, την Αϊτή, την Γουατεμάλα και τον Ισημερινό. Το Ναυτικό πιστώνει στην Φρίντα την διάσωση 12 ανθρώπων και τον εντοπισμό περισσοτέρων από 40 πτωμάτων.

«Το γαβγισμά της πάντα μας έδινε ελπίδα και σε στιγμές πόνου και αβεβαιότητας μας ανακούφιζε», δήλωσε ο υφυπουργός Ναυτιλίας Εντουάρντο Ρεντόντο.

Φωτογραφίες της Φρίντα που φοράει προστατευτική μάσκα στα μάτια και αναζητεί τυχόν επιζώντες στα συντρίμμια ενός σχολείου στην Πόλη του Μεξικού είχαν δημοσιευτεί σε όλον τον κόσμο και έγιναν σύμβολο ελπίδας για το Μεξικό μετά τον σεισμό που στοίχισε τη ζωή σε 300 άτομα.

Σήμερα είναι δέκα ετών και οι φροντιστές της κρέμασαν την διάσημη μάσκα της και τις «μπότες» της και της απένειμαν ένα λαστιχένιο παιχνίδι.

VIDEO: Frida saved 12 people's lives across her decade-long career as a search and rescue dog with the Mexican Navy.



The Labrador retriever, who gained worldwide fame for her heroics after the 2017 Mexico earthquake, has retired from duty



