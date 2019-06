Στην κατάσχεση περίπου 16,5 τόνων κοκαΐνης που εντοπίστηκαν σε μεγάλο πλοίο στην Πενσιλβανία των ΗΠΑ προχώρησαν οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές.

Το πλοίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στη Φιλαδέλφεια. Η αξία των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ένα δισ. δολάρια, σύμφωνα με την τοπική εισαγγελία.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει κατασχεθεί στην ανατολική Πενσιλβάνια.

*BREAKING NEWS* Federal authorities have seized approximately 16.5 TONS of cocaine from a large ship at the Packer Marine Terminal in Philadelphia. This is the largest drug seizure in the history of the Eastern District of Pennsylvania. @ICEgov @CBPMidAtlantic @PhillyPolice @USCG