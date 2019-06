Ένας υπουργός της επαρχίας Χιμπέρ Παχτούνκουα, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, εμφανίστηκε με εικονικά ροζ αυτάκια γάτας και τα ανάλογα μουστάκια σε συνέντευξη Τύπου που μεταδιδόταν μέσω του Facebook, κάτι που προκάλεσε χιουμοριστικά αλλά και επικριτικά σχόλια από τους χρήστες.

«Ο υπουργός μεταμορφώθηκε σε γάτα», επισήμανε ένας χρήστης.

Η συνέντευξη του υπουργού Εσωτερικών Σαουκάτ Γιουσαφζάι δινόταν στην πόλη Πεσάβαρ, την πρωτεύουσα της Χιμπέρ Παχτούνκουα. Από λάθος των συνεργατών του, ο Γιουσαφζάι εμφανίστηκε στις οθόνες των υπολογιστών με ροζ αυτιά και μαύρα, μακριά μουστάκια, πάνω από το δικό του.

Το «φίλτρο γάτας» στο Facebook «ενεργοποιήθηκε κατά λάθος, δεν έγινε σκόπιμα», εξήγησε ο ίδιος, που δεν φάνηκε να ενοχλείται επειδή τον μεταμφίεσαν σε... γάτο αλλά αντιμετώπισε με χιούμορ την κατάσταση. «Και δεν ήμουν ο μόνος. Δύο άλλοι αξιωματούχοι δίπλα μου μπήκαν επίσης στο στόχαστρο του φίλτρου γάτα» συνέχισε ο υπουργός, ζητώντας από τον κόσμο «να μην τα παίρνει όλα στα σοβαρά».

Positive image of Pakistan is being promoted though a press conference streamed live on Facebook with cat filter on ministers of KP province.. pic.twitter.com/ihjxarISfe