Ένας Γάλλος υπήκοος καταδικάστηκε σε θάνατο για λαθρεμπόριο ναρκωτικών από δικαστήριο στην Ινδονησία.

Ο Φέλιξ Ντορφίν , 35 ετών, καταδικάστηκε σε θάνατο για διακίνηση περίπου 3 κιλά διαφόρων ναρκωτικών στο νησί -θέρετρο διακοπών Λομπόκ της χώρας, μία απόφαση που προκαλεί σοκ καθώς οι εισαγγελείς είχαν προτείνει ποινή κάθειρξης 20 ετών. Ο 35χρονος συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο στο αεροδρόμιο του νησιού.

Η Ινδονησία έχει από τους αυστηρότερους νόμους περί ναρκωτικών στον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η θανατική ποινή για ορισμένους διακινητές. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο 35χρονος Γάλλος πρόκειται να ασκήσει έφεση στην καταδικαστική απόφαση.

VIDEO: An Indonesian court has sentenced Frenchman Felix Dorfin to death for drug smuggling, in a surprise verdict after prosecutors asked for a 20-year jail term. pic.twitter.com/IMRooqKzCQ