Στην διάψευση δημοσιεύματος προχώρησαν οι Αρχές της Σουαζιλάνδης που ήθελαν τον βασιλιά της χώρας, Μσουάτι, να επιβάλει την πολυγαμία υπό την απειλή φυλάκισης.

Το δημοσίευμα του Observer της Ζάμπιας διαψεύστηκε κατηγορηματικά και με οργή από τις αρχές της εΣουατίνι, όμως, παρ' ότι καταδικάστηκε ευθέως ως «fake news» είχε ήδη προκαλέσει ρίγη στον ανδρικό πληθυσμό της χώρας καθώς ο πανίσχυρος μονάρχης υποτίθεται ότι απειλούσε να ρίξει στη φυλακή όλους τους άνδρες αν αρνούνταν να γίνουν πολύγαμοι.

Την Δευτέρα, η διαδικτυακή εφημερίδα δημοσίευσε στον ιστότοπό της ένα ρεπορτάζ με τον ιδιαίτερα προκλητικό τίτλο «Παντρευτείτε περισσότερες από δύο γυναίκες, αλλιώς θα πάτε στη φυλακή, δηλώνει ο βασιλιάς Μσουάτι της Σουαζιλάνδης».

Συνοδεύοντας το άρθρο με φωτογραφίες νεαρών γυναικών, ο ενημερωτικός ιστότοπος εξήγησε ότι ο μονάρχης αυτού του μικρού αφρικανικού βασιλείου (της πρώην Σουαζιλάνδης που την μετονόμασε σε εΣουατίνι) αποφάσισε να λύσει με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα της αριθμητικής υπεροχής των γυναικών στην χώρα του σε σχέση με τους άνδρες.



«Ο βασιλιάς Μσουάτι Γ΄ ανακοίνωσε (...) ότι από τον Ιούνιο του 2019 οι άνδρες πρέπει να παντρεύονται περισσότερες από δύο γυναίκες, διαφορετικά θα φυλακίζονται», έγραψε ο ιστότοπος που επικαλείται και μια υποτιθέμενη «βασιλική διακήρυξη» με βάση την οποία ο τελευταίος απολυταρχικός μονάρχης της Αφρικής υποσχέθηκε να πληρώσει για τους γάμους και να προσφέρει και ένα σπίτι για τους νεόνυμφους.

