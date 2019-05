Περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι αναμένεται να απομακρυνθούν από τις εστίες τους τις επόμενες ώρες στην Ινδία καθώς αναμένεται ο κυκλώνας Φάνι.



Οι αρχές στην Ινδία θα χρησιμοποιήσουν πλοία, λεωφορεία και τρένα για να απομακρύνουν την Πέμπτη 800.000 ανθρώπους από τις ανατολικές ακτές της χώρας καθώς σε 24 ώρες αναμένεται η άφιξη του κυκλώνα.

Ο κυκλώνας Φάνι θα πλήξει κυρίως το δυτικό τμήμα του κόλπου της Βεγγάλης, ανακοίνωσε η ινδική μετεωρολογική υπηρεσία, ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις θα σημειωθούν σήμερα και στις νότιες ακτές του κρατιδίου Οντίσα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει για αύριο Παρασκευή ανέμους που θα πνέουν με ταχύτητα έως και 200 χιλιόμετρα την ώρα.

The northern Indian Ocean cyclone season is starting on an ominous note.



Cyclone #Fani will rapidly intensify over the next four days before making landfall in eastern India, potentially as a Category 4.



If you're in India between Chennai and Kolkata, watch this storm closely. pic.twitter.com/KSGe6CxTwW