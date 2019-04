Απάντηση στα δημοσιεύματα που συνδέουν τα νεκρά δελφίνια που εκβράστηκαν στις ακτές του Αιγαίου κατά τη διάρκεια της άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα» δίνουν οι Τούρκοι με ένα βίντεο που ανάρτησαν στο Τwitter.

Το Τουρκικό υπουργείο Εθνικής άμυνας στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter έγραψε συνοδεύοντας το βίντεο που ανάρτησε ότι «Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, που πάντα επιδεικνύουν την ευαισθησία τους για το περιβάλλον, έκαναν το ίδιο και στην άσκηση ''Γαλάζια Πατρίδα'' με ευσυνειδησία για να προστατέψουν τους φίλους τους στη θάλασσα».

Στο βίντεο φαίνονται δελφίνια που κολυμπούν δίπλα στα τουρκικά πολεμικά πλοία.

Υπενθυμίζεται ότι την περίοδο της τουρκικής στρατιωτικής άσκησης 13 δελφίνια εκβράστηκαν νεκρά, χωρίς να φέρουν εμφανή ίχνη τραυματισμού σε ακτές νησιών του Αιγαίου.

Σύμφωνα με όσα δημοσιεύει το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος σε διάστημα λίγων μόνο εβδομάδων στην ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 νεκρά δελφίνια.

Επτά από αυτά εντοπίστηκαν στις βόρειες ακτές της Σάμου, έχοντας παρασυρθεί από τους ΒΔ ανέμους, από περιοχές του κεντρικού και του ΒΑ Αιγαίου και τρία από αυτά εντοπίστηκαν μόλις τις προηγούμενες ημέρες.

«Αυτή η ανησυχητική αύξηση του αριθμού των δελφινιών που έχουν βρεθεί νεκρά χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ηθελημένης θανάτωσης αλλά ούτε και σοβαρής ασθένειας, προκαλεί απορίες για τις αιτίες θανάτου αυτών των προστατευόμενων θηλαστικών», αναφέρει το Αρχιπέλαγος και ο διευθυντής του Θοδωρής Τσιμπίδης.

