Συναγερμός έχει σημάνει στο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας, όπου ένας άνδρας σκοτώθηκε από πυροβολισμούς σε δημόσιο χώρο

Το τοπικό Studio040 μεταδίδει ότι ένας 54χρονος άνδρας πυροβολήθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με τους NL Times ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του σε τοπικό νοσοκομείο, λίγο αργότερα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο και διεξάγουν έρευνες ενώ για την ώρα δεν έχει γίνει καμία προσαγωγή ή σύλληψη για την υπόθεση

Politieonderzoek Beukenlaan #Eindhoven na dodelijke schietpartij. Slachtoffer is 54-jarige man, eerst nog gereanimeerd maar later overleden in ziekenhuis. pic.twitter.com/jeoDEWkFVU