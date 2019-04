Έγινε περιζήτητο μοντέλο στα 45 του, μετά από tweet του γιου του

Μπορείς να γίνεις περιζήτητο μοντέλο στα 45 σου από ένα και μοναδικό tweet του γιου σου; Μπορείς!

Ή τουλάχιστον αυτό συνέβη με τον Collin Hayslett και τον πατέρα του, όταν ο νεαρός και φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Toledo, αποφάσισε να μοιραστεί στο Twitter μερικές φωτογραφίες του ομολογουμένως γοητευτικού πατέρα του Clint και μέσα σε λίγες ώρες κατάφερε να τρελάνει το διαδίκτυο.

«Ο μπαμπάς μου, 45 χρονών, κυνηγάει μια καριέρα στο μόντελινγκ και ποτέ δεν τον είδα πιο ευτυχισμένο. Μου είπε ότι απλώς περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία για να αναδειχθεί. Οπότε, Twitter, γνώρισε τον μπαμπά μου», έγραψε σε ένα και μοναδικό tweet ο νεαρός και μαζί πόσταρε και μερικές εξαιρετικά εντυπωσιακές φωτογραφίες του πατέρα του.

My dad is 45, pursuing a modeling career, and I’ve never seen him happier. He told me he’s just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/zYSmZGbPCn