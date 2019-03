Στο σκοτάδι βυθίστηκε και σήμερα μεγάλο μέρος της Βενεζουέλας, εξαιτίας ενός μαζικού μπλακ άουτ - του δεύτερου σε διάστημα δυόμισι εβδομάδων στη χώρα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο υπόγειος σιδηρόδρομος του Καράκας θα κλείσει. Οι φωτεινοί σηματοδότες στους δρόμους έχουν σβήσει, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έχουν καταρρεύσει και έχει διακοπεί η σύνδεση στο διαδίκτυο. Όπως μεταδίδει το AFP καταστήματα στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας άρχισαν επίσης να κλείνουν.



Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση άρχισαν να καταγράφονται στις 1:20μ.μ τοπική ώρα (7:20μ.μ ώρα Ελλάδας) στις ανατολικές συνοικίες του Καράκας, αλλά και στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπου βρίσκεται το προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες και τα περισσότερα υπουργεία.

