Η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος επιτέθηκε βίαια σε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα σε συρμό του μετρό.

Κάποιος άλλος επιβάτης κατέγραψε το περιστατικό σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο άνδρας να κλωτσά επανειλημμένα τη γυναίκα στο κεφάλι ενώ οι άλλοι επιβάτες δεν αντιδρούν. Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα είναι 78 ετών.

He’s crazy that’s somebody grandmother. Rt and find this asshole pic.twitter.com/p7rkNtMrUo