Συναγερμός επικράτησε λίγο νωρίτερα στο Παρίσι, όταν οι αρχές εκκένωσαν το θεματικό πάρκο της Disneyland ζητώντας από τους τουρίστες να μείνουν στα δωμάτιά τους.

Εικόνες από το σημείο έδειχναν επισκέπτες να τρέχουν και να φωνάζουν πανικόβλητοι, λίγο πριν τις 9μ.μ τοπική ώρα αλλά όπως όλα δείχνουν, αιτία του πανικού και της κινητοποίησης των αρχών στάθηκε μία μηχανική βλάβη σε κυλιόμενη σκάλα.

Σύμφωνα με το Actu17, επικράτησε συνωστισμός και τραυματίστηκαν ορισμένα άτομα ενώ άλλοι άρχισαν να φωνάζουν, δημιουργώντας την εσφαλμένη εντύπωση κάποιου κακόβουλου χτυπήματος, με αποτέλεσμα ο πανικός να διαδοθεί.

Εξαιτίας της ανησυχίας που αρχικά επικράτησε, η αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να μην πλησιάσουν στο πάρκο της Disneyland και ορισμένοι από τους επισκέπτες βρέθηκαν κλειδωμένοι σε εστιατόρια, στην ευρύτερη περιοχή.

Εκτός από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, στο σημείο είχαν σπεύσει και δυνάμεις του στρατού, σύμφωνα με αναφορές.



«Οι άνδρες ασφαλείας κλείδωσαν τις μπροστινές πόρτες και εκκενώσαμε τον χώρο από το πίσω μέρος του μαγαζιού», δήλωσε ένας επισκέπτης στη Sud. «Επικράτησε πραγματικός πανικός. Άνθρωποι έκλαιγαν. Αναρωτηθήκαμε τι συνέβαινε. Ήμουν με τον γιο μου».

Our news reporter is currently under lock down at the rainforest cafe at Disney village, our other team member got evacuated through the kitchen at the steak house!

Something is going on at #disneylandparis pic.twitter.com/K49weQJw9R