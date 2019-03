Σοκάρουν τα βίντεο και οι μαρτυρίες από την επιχείρηση διάσωσης των 1300 επιβαινόντων του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου Viking Sky, το οποίο υπέστη μηχανική βλάβη σήμερα, εν μέσω θαλασσοταραχής, στις δυτικές ακτές της Νορβηγίας.

Μόλις 87 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί με τη βοήθεια ελικοπτέρων έως τις 1950 ώρα Ελλάδας με την επιχείρηση να αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξήγησε η εκπρόσωπος τύπου των υπηρεσιών διάσωσης Μποργκχίλντ Έλντοεν.

#Breaking: Some shocking video footage of the #VikingSky Cruise ship in #Norway, shows that the ship was tilting side ways and that equipment and furniture was been smashing into glass and people. Video Credit: @alexus309 Video footage was from earlier. pic.twitter.com/p2iJxQMTsZ