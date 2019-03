Την κατάληψη της Μπαγκούζ, του τελευταίου προπυργίου του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία αλλά και την ολοκληρωτική νίκη κατά του αυτοαποκαλούμενου Χαλιφάτου, ανακοίνωσαν οι Δημοκρατικές Στρατιωτικές Δυνάμεις της Συρίας.

«Αυτή τη μοναδική μέρα μνημονεύουμε τους χιλιάδες των μαρτύρων οι προσπάθειες των οποίων έκανα δυνατή τη νίκη», έγραψε στο Twitter ο Μουσταφά Μπαλί, εκπρόσωπος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, οι οποίες πολεμούσαν κατά του Ισλαμικού Κράτους με τη στήριξη των ΗΠΑ.

Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS

Υπενθυμίζεται ότι την επικράτηση επί του ΙSIS είχε επιβεβαιώσει χθες το βράδυ (ώρα Ελλάδος) και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για «ήττα του Χαλιφάτου σε ποσοστό 100%».

Μάλιστα, μιλώντας προς τους δημοσιογράφους, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Φλόριντα, ο Τραμπ έδειξε δύο χάρτες, συγκρίνοντας την παρουσία του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, το 2016 και σήμερα. «Μπορείτε να κρατήσετε τον χάρτη. Συγχαρητήρια... Καιρός ήταν» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενους στους δημοσιογράφους, μόλις αποβιβάστηκε από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Twitter πως δεν «υπάρχει τίποτα να θαυμάζει κανείς στον ISIS».

....There is nothing to admire about them, they will always try to show a glimmer of vicious hope, but they are losers and barely breathing. Think about that before you destroy your lives and the lives of your family!