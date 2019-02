Η δημόσια πακιστανική τηλεόραση και ραδιοφωνία δημοσιοποίησαν την Τετάρτη ένα βίντεο που δείχνει, όπως υποστηρίζουν, έναν Ινδό πιλότο ο οποίος συνελήφθη μετά την κατάρριψη του πολεμικού αεροσκάφους του στον πακιστανικό εναέριο χώρο.

Δύο πακιστανικές πηγές ασφαλείας επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο την αυθεντικότητα του βίντεο.

Το βίντεο δείχνει έναν άνδρα με ματωμένο πρόσωπο και καλυμμένα μάτια, που φοράει στολή της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας, με τα χέρια δεμένα πίσω, την ώρα που ένας άλλος στρατιώτης κάνει ερωτήσεις.

Αρνείται να δηλώσει το όνομά του και το μητρώο στρατολογίας του, και να απαντήσει σε άλλες ερωτήσεις: «Υποτίθεται ότι δεν σας τα λέω αυτά», λέει.

Arrested Indian pilot is seen giving his name and rank number to the Pakistani officials in video released by local media https://t.co/Vc60Kd1tpR pic.twitter.com/eYAyOQFsN0



Σε μια φωτογραφία, την αυθεντικότητα της οποίας επιβεβαίωσαν επίσης οι πηγές ασφαλείας, ο πιλότος διακρίνεται δίπλα σε έναν Πακιστανό στρατιώτη.

Ο πακιστανικός στρατός δημοσιοποίησε στη συνέχεια ένα άλλο βίντεο που δείχνει τον ίδιο άντρα καθισμένο να πίνει τσάι σε μια αίθουσα που βρίσκεται σε άγνωστο μέρος.

Indian pilot says he is being looked after well in Pakistan after he was taken into custody. pic.twitter.com/Ig7cLkH2As